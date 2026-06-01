Partito Comunista Italiano primo al 25,4%, segue la Democrazia Cristiana al 20,1% e chiude il podio il Movimento Sociale Italiano con il 14,3%. Non si tratta di risultati elettorali degli anni ’70-’80 ma quelli di un recente sondaggio condotto da Youtrend per Sky Tg24. La domanda posta agli intervistati era semplice: se oggi ci fossero ancora i partiti della Prima Repubblica, quale voteresti? I partiti della Prima Repubblica oggi. Al netto degli indecisi e astenuti (il 35%), gli italiani hanno dichiarato di preferire Pci, Dc e Msi: il partito destra di Giorgio Almirante è quello che registra una crescita consistente rispetto ai reali risultati raggiunti durante la Prima Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il 25,4% degli italiani oggi voterebbe Pci, il 20% Dc. Ma solo per il 18% degli elettori di centrodestra l’Antifascismo è un elemento che ha unito il Paese

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Argomenti più discussi: Sondaggio, intenzioni di voto: crescono FdI e FN, in calo Pd e Lega; Sondaggio: a 80 anni dal referendum del 2 giugno gli italiani sceglierebbero ancora la Repubblica; Chi sogna il ritorno di monarchia, Dc e Pci; Piacenza è repubblicana: quel 60 a 40 (per cento) al referendum del 2 giugno.

Se oggi ci fossero ancora i partiti della Prima Repubblica, quale sceglierebbero gli italiani? Lo abbiamo chiesto nel nostro ultimo sondaggio per @SkyTG24: al netto degli astenuti, sul podio ci sarebbero il PCI (25,4%), la DC (20,1%) e il MSI (14,3%). x.com

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