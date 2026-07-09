Contrasto allo spaccio tre arresti in due mesi | sequestrati 88 kg di droga e 16mila euro

In due mesi, la polizia di Bergamo ha arrestato tre persone e sequestrato circa 88 chilogrammi di droga e 16.000 euro in contanti. Le operazioni sono state condotte tra maggio e giugno 2026, nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno portato ai fermi e ai sequestri di droga e denaro, senza ulteriori dettagli sui metodi o sui luoghi specifici degli interventi.

La Polizia di Stato di Bergamo continua a mantenere alta l’attenzione sul fronte del contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività investigative condotte tra maggio e giugno 2026, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato tre persone, sequestrato circa 88 chilogrammi di droga e oltre 16.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il primo intervento risale all’11 maggio, quando a Scanzorosciate gli investigatori hanno arrestato un cittadino marocchino di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. La perquisizione ha permesso di sequestrare 4,7 chilogrammi di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento e la lavorazione della sostanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Contrasto allo spaccio, tre arresti in due mesi da parte della polizia di Bergamo

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