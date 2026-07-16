Un’indagine ha rilevato che molte attività considerate legali possono nascondere pratiche eticamente discutibili. La distinzione tra legalità e correttezza viene spesso confusa, creando una zona grigia difficile da definire. Le autorità stanno analizzando casi in cui norme rispettate non corrispondono a comportamenti moralmente accettabili. Non sono stati ancora identificati tutti i soggetti coinvolti, ma l’attenzione si concentra su pratiche che, pur essendo legali, sollevano dubbi sulla loro moralità.

Maggioni* Giovanni Falcone soleva dire: “Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale”. È una frase di grande attualità e il punto di partenza per riflettere sulla zona grigia che si apre tra ciò che è legale e ciò che è giusto. In un sistema normativo complesso, spingersi ai limiti del consentito diventa spesso una tentazione. Qualcosa può essere formalmente legittimo e al tempo stesso percepito come ingiusto dalla società: è in questa distanza che proliferano scorciatoie, favori e dipendenze reciproche. Lo vediamo negli appalti pubblici, con bandi costruiti su misura, requisiti che escludono i concorrenti scomodi e criteri che premiano chi ha già il rapporto giusto con la stazione appaltante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il cancro silenzioso della zona grigia. Perché "legale" non è giusto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

Notizie e thread social correlati

Antonelli alza il piede al momento giusto: proteste, ma il trucchetto Mercedes è legale. Ecco perchéAntonelli ha sollevato il piede al momento giusto durante una gara, attirando proteste da parte di altri team.

Anni facili, tempi difficili: la Sicilia e la zona grigia della corruzioneUn funzionario pubblico che inizia con intenti onesti finisce per cedere alla corruzione.

Temi più discussi: Chi è Torstein Træen, la maglia gialla del Tour che scoprì di avere un tumore grazie all'antidoping; L'epidemia delle donne; Oroscopo della settimana dal 13 al 19 luglio 2026: Leone audace, Vergine rigenerata. Capricorno? Meno razionalità, più ascolto; Oroscopo Cancro della settimana dal 13 al 19 luglio 2026.

Il Tema Natale di Natalia Ginzburg, Cancro forte e tenaceNata a Palermo il 14 luglio 1916, la scrittrice ha saputo trasformare la quotidianità della famiglia in memoria universale ... iodonna.it

Oroscopo della Smorfia di oggi 5 marzo, il Cancro incontra 'a mano della fortunaL'oroscopo di oggi per il Cancro si illumina grazie al numero 5 della Smorfia napoletana: 'a mano. Questo simbolo, potentissimo nella cultura partenopea, da sempre rappresenta la capacità di ... it.blastingnews.com