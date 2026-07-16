Il cancro silenzioso della zona grigia Perché legale non è giusto
Un’indagine ha rilevato che molte attività considerate legali possono nascondere pratiche eticamente discutibili. La distinzione tra legalità e correttezza viene spesso confusa, creando una zona grigia difficile da definire. Le autorità stanno analizzando casi in cui norme rispettate non corrispondono a comportamenti moralmente accettabili. Non sono stati ancora identificati tutti i soggetti coinvolti, ma l’attenzione si concentra su pratiche che, pur essendo legali, sollevano dubbi sulla loro moralità.
Maggioni* Giovanni Falcone soleva dire: “Si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale”. È una frase di grande attualità e il punto di partenza per riflettere sulla zona grigia che si apre tra ciò che è legale e ciò che è giusto. In un sistema normativo complesso, spingersi ai limiti del consentito diventa spesso una tentazione. Qualcosa può essere formalmente legittimo e al tempo stesso percepito come ingiusto dalla società: è in questa distanza che proliferano scorciatoie, favori e dipendenze reciproche. Lo vediamo negli appalti pubblici, con bandi costruiti su misura, requisiti che escludono i concorrenti scomodi e criteri che premiano chi ha già il rapporto giusto con la stazione appaltante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes
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