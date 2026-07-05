Antonelli ha sollevato il piede al momento giusto durante una gara, attirando proteste da parte di altri team. La squadra Mercedes ha adottato una strategia considerata legale, anche se alcuni sospettano che ci siano pratiche non autorizzate. Un altro pilota ha dichiarato di non essere a conoscenza di questa tattica, sottolineando che la sua squadra potrebbe aver fatto qualcosa di diverso rispetto alle regole. La questione riguarda il funzionamento del motore e le eventuali modifiche apportate.

“Non sapevo nemmeno che lo facessero. questo la dice lunga”. A lanciare l’allarme è stato Oscar Piastri, convinto che sotto il cofano della sua MCL40 ci sia qualcosa di diverso rispetto al super motore che spinge le Mercedes di Antonelli e Russell. Una nuova trovata degli ingegneri di Brackley, insomma, che permetterebbe alla scuderia della Stella di sfruttare il potenziale della power unit in modo diverso rispetto ai team clienti come la McLaren. “Siamo rimasti stupiti”, si associa il Team Principal Andrea Stella, “è qualcosa che non possiamo fare anche noi”. Ma a cosa si riferiscono esattamente a Woking? Per spiegarlo, occorre fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Antonelli alza il piede al momento giusto: proteste, ma il trucchetto Mercedes è legale. Ecco perché

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