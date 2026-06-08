Anni facili tempi difficili | la Sicilia e la zona grigia della corruzione

Da messinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un funzionario pubblico che inizia con intenti onesti finisce per cedere alla corruzione. Questa dinamica viene descritta nel film del 1953 “Anni facili”, tratto da Vitaliano Brancati, e rappresenta una riflessione sulla fragilità etica all’interno della pubblica amministrazione. La pellicola mostra come, nel corso del tempo, anche chi sembra immune possa essere coinvolto in pratiche illecite. La storia si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla questione della corruzione in Sicilia.

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C’è un film del 1953, “Anni facili” di Luigi Zampa, tratto da Vitaliano Brancati, che racconta la parabola di un funzionario pubblico irreprensibile che, passo dopo passo, finisce per cedere alla corruzione. Non è solo la storia di una caduta individuale, ma l’idea – ancora oggi disturbante – che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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