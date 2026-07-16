Il caldo alimenta l' ameba magia-cervello l’infezione killer che uccide in silenzio Sintomi come si contrae e dove si trova

Il caldo favorisce la diffusione dell’ameba mangia-cervello, un’infezione mortale che si diffonde principalmente attraverso l’acqua calda e stagnante. La malattia si contrae entrando in contatto con acqua contaminata, spesso in ambienti naturali come i grandi parchi nazionali. La sua presenza è aumentata durante la stagione estiva, con casi segnalati soprattutto negli Stati Uniti. I sintomi includono mal di testa, febbre e confusione, e la malattia può portare alla morte in pochi giorni.

Roma, 16 luglio 2026 – Torna la “stagione dell 'ameba mangia-cervello ” e quest’anno l’allarme colpisce soprattutto i grandi parchi nazionali americani. Ma, come succede quasi ogni estate, basta evocare il rischio che, tirando su col naso un po’ d’acqua durante un bagno, si possa prendere un parassita che raggiunge il cervello e poi lo mangia lentamente, per riaccendere una fobia generale. La colpa per questa nuova stagione arriva dagli Usa dove uno studio, pubblicato a fine primavera sulla rivista scientifica Acs Es&T Water, ha analizzato 185 campioni d'acqua raccolti tra il 2016 e il 2024 in 40 diversi siti turistici in 5 dei maggiori parchi nazionali degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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AMEBA MANGIA CERVELLO IN SURF!

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