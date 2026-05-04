L’hantavirus è una malattia che si trasmette attraverso i roditori. I primi sintomi sono simili a quelli di un’influenza, come febbre e mal di testa. Tuttavia, in alcuni casi, la malattia può peggiorare e causare complicazioni più serie. La trasmissione avviene principalmente tramite il contatto con le feci o l’urina dei roditori infetti. È importante conoscere i rischi e i segnali iniziali per intervenire tempestivamente.

Una malattia trasmessa dai roditori, che inizia con sintomi influenzali ma può sfociare in qualcosa di più serio. L’Hantavirus viene trasmessa dai roditori e causa una malattia che inizia con sintomi simili all’influenza e può sfociare in qualcosa di più serio, coinvolgendo polmoni o reni. Si sta parlando dell’Hantavirus in questi giorni per quello che è accaduto sulla nave da crociera MV Hondius, in navigazione sull’Atlantico, dove sono morti tre passeggeri. Uno di loro è morto a causa dell’hantavirus, che può essere trasmesso all’uomo dai roditori, selvatici e domestici. Come riportato dal Ministero della Salute, questo genere comprende decine di specie virali e si stanno diffondendo in Europa.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Hantavirus, cos’è e come si contrae la malattia: i sintomi

Notizie correlate

Epatite A: i sintomi, come si contrae, qual è la cura. E che differenza c'è rispetto alle epatiti B e CPer capire che caratteristiche ha la malattia, quali forme conosciamo, quali differenze esistono, con quali sintomi si manifestano e come è possibile...

Sla, i primi sintomi da tenere d’occhio: cos’è la malattia di Eric DaneIl mondo dello spettacolo piange la perdita di un interprete carismatico, capace di trasformare la propria sofferenza in una missione collettiva.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomi; Hantavirus, cos'è e come si contrae la malattia; Hantavirus, tre morti per possibile focolaio su nave da crociera: sintomi, cos'è e come si contrae l'infezione; Hantavirus, tre morti su una nave da crociera nell’Atlantico legati alla febbre dei topi. L’Oms: Possibile e….

Hantavirus, cos'è e come si contrae la malattiaL'hantavirus presenta inizialmente sintomi simil-influenzali che possono evolvere in forme respiratorie o renali acute. Si trasmette attraverso i roditori ... tgcom24.mediaset.it

Hantavirus, che cos'è la malattia trasmessa dai topi: come si contrae e quali sono i sintomiFocolaio su una nave da crociera: delle sei persone colpite, tre sono decedute e una si trova attualmente in terapia intensiva in Sudafrica. Allarme Oms ... rainews.it

Corriere della Sera. . L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha segnalato tre decessi collegati a una possibile epidemia di hantavirus, una malattia che può causare sindrome respiratoria acuta, a bordo di una nave da crociera nell'Oceano Atlantico. « - facebook.com facebook

Le tre persone morte per una sospetta infezione da hantavirus su una nave da crociera x.com