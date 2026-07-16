il calciomercato virtuale che appassiona milioni di tifosi

Notizia in breve

Ogni estate, il calciomercato tradizionale tiene i tifosi incollati ai media con trattative e acquisti dell’ultimo minuto. Tuttavia, esiste un mercato virtuale aperto tutto l’anno, quello delle modalità Ultimate Team, dove milioni di utenti costruiscono squadre virtuali scegliendo carte di giocatori, aggiornate costantemente. In questo contesto, le trattative sono tra carte e aggiornamenti, senza limiti di tempo, e coinvolgono appassionati che investono tempo e risorse nella creazione delle proprie formazioni digitali.