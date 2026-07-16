Il calciomercato virtuale che appassiona milioni di tifosi
Ogni estate, il calciomercato tradizionale tiene i tifosi incollati ai media con trattative e acquisti dell’ultimo minuto. Tuttavia, esiste un mercato virtuale aperto tutto l’anno, quello delle modalità Ultimate Team, dove milioni di utenti costruiscono squadre virtuali scegliendo carte di giocatori, aggiornate costantemente. In questo contesto, le trattative sono tra carte e aggiornamenti, senza limiti di tempo, e coinvolgono appassionati che investono tempo e risorse nella creazione delle proprie formazioni digitali.
Ogni estate il calciomercato tiene incollati i tifosi, tra trattative, colpi dell’ultimo minuto e sogni di grandezza. Esiste però un altro mercato che non chiude mai, aperto tutto l’anno a milioni di appassionati: quello delle modalità Ultimate Team, dove ognuno costruisce la squadra dei propri sogni carta dopo carta. Il funzionamento ricorda da vicino quello di un direttore sportivo. Si parte da una rosa modesta e, partita dopo partita, si accumulano crediti da reinvestire per acquistare giocatori migliori, completare obiettivi e puntare ai campioni più ambiti. La differenza è che qui il mercato lo gestite voi, senza aspettare la finestra estiva o quella di gennaio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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