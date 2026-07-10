Magic invade Lucca | dentro il mondo del gioco di carte che appassiona milioni di persone – IL VIDEO

Lucca, 10 luglio 2026 - Centinaia di giocatori, arrivati da tutto il mondo, si sfidano a colpi di carte illustrate. Creature fantastiche, magie e strategie si intrecciano in un universo nato nel 1993 e ancora capace di riempire interi padiglioni fieristici. Il torneo in questione è Magic: The Gathering e quello che in questi giorni si sta disputando al Polo Fiere di Lucca è il Paupergeddon. Sembra già di respirare l'aria di Lucca Comics & Games, eppure appare strano: siamo ancora a luglio e bastano le temperature tropicali a distoglierci da questa illusione. Eppure, le tavolate apparecchiate di dadi, carte e timer ci sono, lo spirito competitivo anche, e la voglia di fuggire dalla quotidianità per immergersi in una realtà totalmente fantastica è palpabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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