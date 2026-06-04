A Milano, negli spazi di 10 Corso Como, si svolge nuovamente Olfactory Signals, un evento dedicato al profumo come elemento che modifica l’ambiente. La manifestazione esplora come il profumo oltrepassi l’uso personale, influenzando gli spazi in cui viviamo. La questione è diventata un argomento di interesse culturale, coinvolgendo un pubblico più ampio che si interessa all’impatto sensoriale e ambientale delle fragranze.

Cosa succede quando il profumo smette di essere un oggetto da indossare e diventa qualcosa che modifica lo spazio stesso in cui viviamo? La risposta prende forma a Milano, negli spazi di 10 Corso Como, dove torna Olfactory Signals.03, terza edizione di un progetto che è diventato una sorta di disciplina a sé: quella dell’olfatto come linguaggio culturale, estetico e – qualcuno potrebbe dire – finanche politico. Fino al 7 giugno, il concept store si trasforma in un ecosistema sensoriale in cui arte, design e ricerca scientifica si fondono in un’unica materia respirabile (letteralmente). Qualcosa che, insomma, merita di essere sperimentato in un momento in cui l’esperienza con il mondo del beauty è diventata centrale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché il profumo è diventato una questione culturale che appassiona tutti?

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Il Maestro Remoi spiega come nasce una sua opera nello studio a Berna,Svizzera.

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