Il Brescia di Cellino si è iscritto per ora all' under 16 provinciale resta l' attesa per il concordato

Il Brescia guidato da Cellino si è iscritto all’Under 16 provinciale, ma non ancora alla Terza Categoria. La situazione attuale è incerta, con diverse opzioni ancora aperte sul tavolo. Restano in sospeso le decisioni sul futuro del club e sul possibile accordo di concordato. La partecipazione ai campionati giovanili è stata formalizzata, mentre il resto del quadro rimane in fase di definizione.

Non c’è la Terza Categoria, almeno per ora (il presente è nebuloso, il futuro anche: diverse sono le opzioni che restano sul tavolo), nei pensieri e nei piani operativi di Massimo Cellino. Il suo Brescia Calcio, quello cui è stata riattivata la storica matricola 7810, si è iscritto nella giornata di mercoledì a un campionato provinciale della Lega Nazionale Dilettanti, come già annunciato informalmente il 30 giugno scorso quando il comitato regionale accese il semaforo verde - dopo un lungo tira e molla in punta di diritto - e certificò la possibile ripartenza del club, inattivo da un anno dopo le note vicende che innescarono la mancata iscrizione al campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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