Torna a Bari lo storico Torneo dei Quartieri | basket e identità cittadina nei palazzetti storici della città

A Bari torna il “Torneo dei Quartieri”, una storica competizione di basket che si svolge nei palazzetti della città. Dopo alcuni anni di assenza, l’evento è stato rilanciato da un gruppo di appassionati. La manifestazione si svolge nei locali storici e coinvolge diverse squadre rappresentanti i quartieri della città. La competizione è legata alla memoria sportiva locale e si svolge secondo un calendario stabilito. Non sono stati comunicati dettagli sui partecipanti o sulle date precise dell’edizione attuale.

Dopo alcuni anni di assenza, torna a Bari il “Torneo dei Quartieri”, storica manifestazione del basket cittadino, grazie all’iniziativa di un gruppo di amici e appassionati uniti dal desiderio di riportare in vita una competizione profondamente legata alla memoria sportiva della città.Il torneo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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