Il baco costituzionale del Melonellum | la coalizione con meno voti potrebbe vincere Ecco perché

Da repubblica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stato approvato un emendamento che esclude dal calcolo del premio di maggioranza il secondo partito più votato sotto soglia, anche se ha raccolto fino a un milione di preferenze. Questa modifica potrebbe favorire una coalizione con meno voti complessivi rispetto ad altre, consentendole di vincere comunque. La norma interessa le modalità di attribuzione dei seggi e potrebbe modificare gli equilibri tra le forze politiche in Parlamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Approvato l’emendamento di Forza Italia: escluso dal calcolo del premio il secondo partito sotto soglia. Potrebbe essere “buttato” anche un milione di preferenze. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il baco costituzionale del melonellum la coalizione con meno voti potrebbe vincere ecco perch233
© Repubblica.it - Il baco costituzionale del Melonellum: la coalizione con meno voti potrebbe vincere. Ecco perché
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, indicazione del premier e premio di maggioranza: ecco come si vota con il 'Melonellum'La nuova legge elettorale, nota come 'Bigmami bis' o 'Melonellum', è stata approvata alla Camera.

A Parigi prende forma la coalizione europea antimissile. Ecco perché contaA Parigi è stata annunciata la creazione di una coalizione europea per la difesa antimissile.

melonellum il baco costituzionale delMelonellum, le forzature per simulare il premierato e perché basta un Vannacci a farle fallireI tre fattori determinanti per la presa di governo e Quirinale. E la grande incognita del premio di maggioranza ... repubblica.it

melonellum il baco costituzionale delIl baco costituzionale del Melonellum: la coalizione con meno voti potrebbe vincere. Ecco perchéApprovato l’emendamento di Forza Italia: escluso dal calcolo del premio il secondo partito sotto soglia. Potrebbe essere buttato anche un milione di ... repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web