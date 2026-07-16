È stato approvato un emendamento che esclude dal calcolo del premio di maggioranza il secondo partito più votato sotto soglia, anche se ha raccolto fino a un milione di preferenze. Questa modifica potrebbe favorire una coalizione con meno voti complessivi rispetto ad altre, consentendole di vincere comunque. La norma interessa le modalità di attribuzione dei seggi e potrebbe modificare gli equilibri tra le forze politiche in Parlamento.

Approvato l’emendamento di Forza Italia: escluso dal calcolo del premio il secondo partito sotto soglia. Potrebbe essere “buttato” anche un milione di preferenze. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Il baco costituzionale del Melonellum: la coalizione con meno voti potrebbe vincere. Ecco perché

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