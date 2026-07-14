A Parigi prende forma la coalizione europea antimissile Ecco perché conta

A Parigi è stata annunciata la creazione di una coalizione europea per la difesa antimissile. L’obiettivo è sviluppare una struttura condivisa tra diversi paesi europei. La decisione è stata comunicata in vista delle celebrazioni del 14 luglio. La coalizione mira a coordinare le capacità di difesa contro minacce missilistiche provenienti da fonti esterne. La proposta prevede la collaborazione tra varie nazioni europee per rafforzare le proprie capacità di difesa comune.

L’Europa prova a costruire il primo tassello di una vera architettura comune di difesa antimissile. A Parigi, alla vigilia delle celebrazioni del 14 luglio, nove Paesi europei (Francia, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Svezia) hanno annunciato la nascita della Integrated Anti-Ballistic Defense Coalition, un’iniziativa congiunta realizzata assieme all’ Ucraina e destinata a sviluppare nel più breve tempo possibile capacità europee integrate contro la minaccia dei missili balistici. La dichiarazione congiunta parla di un “ Flagship Project ” che dovrà accelerare lo sviluppo di una capacità antimissile comune, attraverso requisiti operativi condivisi, gruppi di lavoro tecnici, una governance dedicata e una stretta cooperazione industriale e scientifica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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