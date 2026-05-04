Startup investimenti a 360 milioni | vola il settore tecnologico

Il settore tecnologico sta attraversando un momento di forte crescita, con startup che hanno raccolto complessivamente 360 milioni di euro in investimenti recenti. Tra le novità più rilevanti ci sono sviluppi nella guida autonoma, con una startup chiamata Niulinx che sta attirando l’attenzione del mercato. Altre aziende si concentrano sull’intelligenza artificiale, come Domyn, che sta ricevendo investimenti da importanti gruppi finanziari.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la guida autonoma di Niulinx il mercato della mobilità?. Perché i colossi finanziari scelgono l'intelligenza artificiale di Domyn?. Quali settori stanno guidando la crescita degli investimenti tecnologici italiani?. Come cambierà la sanità grazie alla nuova robotica indossabile?.? In Breve Investimenti primi quattro mesi 2026 pari a 360 milioni di euro totali.. Niulinx riceve 38 milioni da A2a e Cdp venture capital.. Domyn attira capitali da Bank of New York Mellon e Rabobank.. Casavo acquisisce Casando agency con aumento di capitale da 12 milioni..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Startup, investimenti a 360 milioni: vola il settore tecnologico The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Firenze vola: 305 milioni per investimenti e cassa record? Cosa sapere Il Comune di Firenze approva 305 milioni di euro per il piano investimenti 2025. Aquila vola: 16 milioni per nuovi investimenti e conti in attivoIl Consiglio provinciale dell’Aquila ha dato il via libera all’unanimità al Rendiconto 2025, un documento contabile che certifica la solidità... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Startup, stabili gli investimenti in Italia: ad aprile aumenti di capitale per 80 milioni di euro. Startup, stabili gli investimenti in Italia: ad aprile aumenti di capitale per 80 milioni di euroTra le operazioni di questo mese, spiccano i 38 milioni di Niulinx, i 12 di Casavo, i 7 di Teiacare, i 5 di Wearable robotics e Nob-imatra ... repubblica.it Startup italiane: gli investimenti tornano a crescere nel 2024 e sfiorano gli 1,3 miliardi di euroTornano a crescere gli investimenti nelle startup italiane nel 2024, invertendo il trend negativo dello scorso anno e segnando un incremento del 13% rispetto al 2023. Il volume di round raccolti nel ... ilmattino.it