Sanità approvato il programma di investimenti per 91 milioni del Bonino Pulejo
Il Consiglio ha approvato un investimento di 91 milioni di euro per l’Irccs Bonino Pulejo di Messina. I fondi saranno utilizzati per interventi strutturali e miglioramenti dell’ospedale. Il progetto prevede lavori di ristrutturazione e ampliamento delle strutture sanitarie. Nessuna data di avvio è stata comunicata. L’obiettivo è potenziare le capacità dell’istituto di ricerca e cura.
Via libera a interventi strutturali all’Irccs Bonino Pulejo di Messina, per un valore complessivo di 91 milioni di euro. È arrivato il parere favorevole del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici in sanità alla proposta relativa agli interventi di edilizia sanitaria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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