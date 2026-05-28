Sanità approvato il programma di investimenti per 91 milioni del Bonino Pulejo

Notizia in breve

Il Consiglio ha approvato un investimento di 91 milioni di euro per l’Irccs Bonino Pulejo di Messina. I fondi saranno utilizzati per interventi strutturali e miglioramenti dell’ospedale. Il progetto prevede lavori di ristrutturazione e ampliamento delle strutture sanitarie. Nessuna data di avvio è stata comunicata. L’obiettivo è potenziare le capacità dell’istituto di ricerca e cura.