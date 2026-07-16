Ieri in Campania | incendio sprigiona nube tossica Big Mama laurea con dedica

Ieri in Campania un incendio ha provocato la fuoriuscita di una nube tossica. L’incendio si è verificato in una zona industriale, causando l’intervento dei vigili del fuoco. Sono stati registrati alcuni feriti legati alle inalazioni di sostanze nocive. Non ci sono segnalazioni di evacuazioni di massa. Le autorità stanno monitorando la qualità dell’aria e le condizioni dei residenti vicini. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 15 luglio 2026. Avellino. “Adesso chiamatemi dottoressa però”. Non perde la sua inconfondibile ironia la vulcanica Big Mama, purosangue irpina, che oggi ha preso la laurea triennale in architettura urbanistica ed ingegneria civile presso il Politecnico di Milano ed ha festeggiato questo traguardo importante insieme ai suoi genitori con un bellissimo messaggio e una dedica. (LEGGI QUI) Benevento. Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio lungo la strada statale Fortorina 212, nel tratto che collega Benevento a Pietrelcina. Il bilancio è di quattro persone ferite, tutte trasportate in ospedale, mentre la circolazione è stata completamente interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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