Big Mama ha conseguito la laurea, celebrata con una festa che ha coinvolto amici e parenti. Durante l’evento, sono stati mostrati striscioni e momenti di emozione. La cantante ha condiviso sui social le immagini della giornata, accompagnandole con una dedica molto sentita rivolta a chi le è stato vicino. La cerimonia ha suscitato lacrime di gioia tra i presenti.

Lacrime, gioia, striscioni e una festa infinita: Big Mama si è laureata. Un traguardo importantissimo per la cantante che ha voluto festeggiare con le persone più care, pubblicando su Instagram i momenti salienti della giornata, ma soprattutto una dedica commovente. La laurea di Big Mama: striscioni, lacrime e dediche emozionanti. Vero nome Marianna Mammone, Big Mama si è laureata in Urbanistica. Su Instagram, la cantante ha annunciato questo momento importante della sua vita postando un carosello di foto. Nelle immagini la vediamo con una corona d’alloro, un classico per i laureandi, decorata con delle rose bianche. Ma anche i suoi amici e i genitori, pronti ad accoglierla fuori dalla facoltà di Architettura e Ingegneria Civile del Politecnico di Milano, con un cartellone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Big Mama si laurea: la festa e la dedica emozionante

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