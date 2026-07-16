Ida Di Filippo si sposa e invia agli invitati una guida su come vestirsi | ma ci sono anche altre regole

L’agente immobiliare e volto noto di Casa a prima vista si sposerà il 3 settembre 2026 a Sorrento con il compagno. Prima dell’evento, ha inviato agli invitati una guida con indicazioni sul dress code, accompagnata da altre istruzioni. La comunicazione riguardava i dettagli organizzativi e le modalità di abbigliamento per il matrimonio. La data e il luogo sono stati ufficializzati attraverso i canali social e le comunicazioni private.

L’agente immobiliare Ida Di Filippo, volto amatissimo di Casa a prima vista su Real Time, convolerà a nozze con il compagno Pietro Albano il 3 settembre 2026 a Sorrento. In attesa del grande giorno, la futura sposa ha iniziato a condividere sui social alcuni retroscena sull’ organizzazione del matrimonio. Tra i dettagli che hanno attirato maggiormente l’attenzione ce n’è uno davvero particolare: insieme agli inviti, gli ospiti riceveranno una vera e propria guida che suggerisce come vestirsi e quali colori scegliere, nelle palette proposte dagli sposi, per la cerimonia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casa a Prima Vista Immobiliare (@idadifilippo) L’idea è di quelle che potrebbe far discutere o essere pericolosamente copiata da altri futuri sposi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Ida Di Filippo - Da una vita normale al successo televisivo

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