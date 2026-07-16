Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposerà il 5 settembre a Sorrento. Ha annunciato la data e il luogo attraverso un post su Instagram, sottolineando che “prima ci sono le emozioni”. La cerimonia si terrà in una località della Costiera Amalfitana. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul rito o sugli invitati. È stata anche condivisa una guida di stile per la giornata speciale.

“Prima ci sono le emozioni”, così Ida Di Filippo ha reso noto con un un post su Instagram la data del matrimonio con il compagno Pietro Albano e il luogo prescelto. Le nozze si terranno il 5 settembre a Sorrento. “Poi le idee prendono forma, – ha continuato Di Filippo – i dettagli trovano il loro posto e ogni scelta inizia a raccontare una storia, la nostra? Dietro tutto c’è un percorso fatto di ascolto, creatività e passione e Giorgia Fantin Borghi (la wedding planner, ndr) sta rendendo tutto a dir poco magico”. L’agente del programma “Casa a Prima Vista” ha svelato i propri inviti di nozze. Realizzati interamente a mano, i biglietti raffigurano un suggestivo panorama marino e riportano nella parte superiore data e luogo della cerimonia: “ Save the date per le nozze di Pietro e Ida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima ci sono le emozioni”: Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposerà il 5 settembre a Sorrento. Ecco la “guida di stile” realizzata per la cerimonia

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