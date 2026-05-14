Ida Di Filippo ha condiviso che per lungo tempo Pietro, infermiere in un ospedale, non aveva parlato del loro rapporto con gli invitati. Ora si stanno per sposare e, secondo quanto riferito, non hanno mai avuto litigi. La donna ha anche menzionato la partecipazione a programmi televisivi come Casa a Prima Vista e Turisti per Case, dove ha collaborato con altri professionisti del settore. La coppia ha deciso di ufficializzare la loro relazione senza particolari tensioni o complicazioni.

Volto di Casa a Prima Vista ma anche di Turisti per Case (assieme a Gianluca Torre e Tommaso Zorzi), I da Di Filippo si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair, a cominciare proprio dal programma di Real Time: “In questa stagione, il programma ha una formula più ‘friccicarella’, perché ci sfidiamo. In ogni puntata uno di noi esprime un desiderio di vacanza e gli altri due devono accontentarlo al meglio, portandolo in una casa e facendogli vivere delle esperienze. Alla fine, chi ha espresso il desiderio decreta il vincitore. E a nessuno di noi tre piace perdere”. Insomma, un programma dove Di Filippo viaggia, ma qual è la sua vacanza ideale? “A me piace soprattutto conoscere le persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per molto tempo Pietro, nell’ospedale dove lavora come infermiere, non ha detto di essere il mio fidanzato. Ora ci sposiamo, non litighiamo mai ma per i gli invitati…”: Ida Di Filippo racconta

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