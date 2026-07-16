Icardi ufficiale l’addio al Galatasaray | può tornare in Italia a zero

Da calciomercato.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mauro Icardi ha ufficialmente lasciato il Galatasaray dopo quattro stagioni. L’attaccante argentino può tornare in Italia a parametro zero. La notizia circolava da giorni, ora confermata con comunicato ufficiale. Non ci sono ancora dettagli sulle prossime destinazioni, ma il suo addio al club turco è stato annunciato. Icardi è libero di firmare con qualsiasi squadra italiana senza costi di trasferimento.

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.L’attaccante argentino potrebbe davvero tornare a giocare in Serie A: ecco cosa sta succedendo in queste ore. La notizia circolava già da diverso tempo ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Mauro Icardi dice addio al Galatasaray dopo quattro stagioni. A renderlo noto attraverso i propri canali è lo stesso club turco, che ha salutato dunque l’attaccante argentino definito “indimenticabile” in un bellissimo video-messaggio. Icardi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Icardi ha 33 anni ma in area di rigore rimane uno dei migliori attaccanti in circolazione e un suo ritorno in Serie A non è assolutamente da escludere. L’ex Sampdoria e Inter, ad... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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