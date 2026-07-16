Icardi torna di moda per la Juventus? L’ex obiettivo bianconero lascia il Galatasaray a parametro zero | sondaggi anche dalla Turchia e Argentina

Mauro Icardi ha lasciato il Galatasaray a parametro zero. La sua uscita dal club turco ha attirato l'interesse di diverse squadre, tra cui alcune di Serie A. Secondo fonti, la Juventus avrebbe effettuato sondaggi sul suo possibile arrivo. In Turchia e Argentina sono stati segnalati interessi da parte di altri club, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Icardi rimane disponibile sul mercato e il suo futuro potrebbe coinvolgere diverse destinazioni.

di Luca Fiore Icardi dice addio al Galatasaray a parametro zero e potrebbe essere un’occasione per alcuni club di Serie A, tra cui la Juventus che osserva. Il futuro di Mauro Icardi si colora improvvisamente di mistero e grandi opportunità di mercato. Nella giornata di ieri, l’esperto centravanti argentino ha scosso l’ambiente del Galatasaray inviando una comunicazione ufficiale formale tramite il proprio legale di fiducia. Nella lettera recapitata ai vertici del club turco, l’ex capitano dell’Inter ha manifestato in modo irrevocabile la propria volontà di non rinnovare il contratto in scadenza, annunciando l’intenzione di liberarsi a parametro zero al termine dell’accordo attuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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