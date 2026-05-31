Icardi stuzzica la Juventus | l’argentino può tornare di moda per l’attacco bianconero! L’incastro con Vlahovic

Icardi potrebbe tornare in orbita Juventus per rinforzare l’attacco. La trattativa coinvolge anche Vlahovic e Kolo Muani, con possibili incastri tra le tre punte. La società valuta l’opportunità di inserire il nome dell’argentino nella rosa, mentre le discussioni sul mercato restano in corso. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata.

Icardi stuzzica la Juventus: l’argentino può tornare di moda per l’attacco bianconero! Occhio all’incastro con Vlahovic e Kolo Muani. La Juventus torna a guardare a un volto noto del calcio italiano: Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’ex centravanti dell’ Inter sarebbe nei piani di Luciano Spalletti nel caso in cui non si riuscisse a trattenere Dusan Vlahovic o a riportare a Torino Randall Kolo Muani. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Nella ricerca di giocatori dal sicuro rendimento, da Alisson a Kim, passando per Emerson Palmieri, Spalletti avrebbe dunque rispolverato la vecchia idea di gennaio, quando Icardi era stato accostato ai bianconeri, allora alla ricerca di un bomber. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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