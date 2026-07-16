Icardi saluta il Galatasaray | occasione a costo zero per la Serie A

Mauro Icardi ha rescisso il contratto con il Galatasaray, terminando così la sua avventura in Turchia. L’attaccante argentino, 33 anni, aveva segnato 77 gol in 134 partite con il club, conquistando quattro campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. La rescission è avvenuta con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. L’addio apre una possibile opportunità di mercato per le squadre di Serie A.

Finisce l’avventura turca del 33enne attaccante argentino, ex Inter, in Turchia. Mauro Icardi saluta il Galatasaray rescindendo con un anno di anticipo il contratto che lo legava al club, dopo 77 gol in 134 presenze, e un palmares fatto di 4 campionati, una Coppa di Turchia e una Supercoppa di Turchia. ICARDI SALUTA IL GALATASARAY: IL MESSAGGIO DEL CLUB La società di Istanbul ha voluto rendere omaggio all’attaccante argentino attraverso un messaggio d’addio apparso sui propri canali social: “ Caro Mauro, oggi non parliamo di separazione, ma di eredità. Il fatto che tu non indossi più la maglia del Galatasaray non cambierà il posto che occupi nei nostri cuori. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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MAURO ICARDI AFUERA DEL GALATASARAY: DATA EXCLUSIVA DE JUAN

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