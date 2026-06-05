L’attaccante argentino ha accettato di tornare in Serie A. La sua avventura al Galatasaray sta per terminare. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e apre a diversi scenari per il suo futuro. La trattativa tra le parti interessate è in corso, ma ancora nessuna ufficialità sui dettagli. Il giocatore è pronto a lasciare il club turco e a tornare nel campionato italiano.

Le ultime sul futuro dell’attaccante argentino: la sua avventura al Galatasaray sta per concludersi definitivamente. Ancora pochi giorni e si concluderà ufficialmente l’esperienza di Mauro Icardi al Galatasaray dopo 4 anni in cui ha collezionato 134 presenze, 77 goal e 25 assist. L’attaccante argentino classe ’93 non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno e, dunque, si appresta a vivere una nuova esperienza in un altro campionato. Mauro Icardi (Ansafoto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano, il 33enne originario di Rosario avrebbe già detto sì al suo ritorno in Serie A dove ha già indossato le maglie di Sampdoria (2011-2013) e Inter (2013-2019). 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Icardi dice sì al ritorno in Serie A: tutti gli scenari

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