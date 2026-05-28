Durante Etna Comics, in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Catania, sarà disponibile un’edizione speciale di Topolino, il numero 3679, con una cover variant ispirata a uno dei più noti presentatori televisivi italiani. L’evento è organizzato da Panini Comics, che ha deciso di celebrare il mondo della televisione attraverso questa pubblicazione. La copertina speciale sarà distribuita durante la manifestazione, dedicata a fumetti e cultura pop.

In occasione di Etna Comics – di scena dal 30 maggio al 2 giugno a Catania – Panini Comics celebra il mondo della televisione. Il numero 3679 di Topolino sarà disponibile in una speciale versione variant, con l’imperdibile copertina disegnata da Ivan Bigarella: un omaggio al manifesto dell’evento, che ha per protagonista uno dei più amati presentatori tv. La variant cover – disponibile in anteprima in fiera e poi, dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it – presenta una doppia illustrazione, dedicata all’eroe per eccellenza di Topolinia e al mondo della televisione e del varietà. La prima illustrazione, dedicata a Superpippo, si trasformerà in un “flip” in un perfetto “pippide” da prima serata. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Topolino – In occasione di Etna Comics il numero 3679 sarà disponibile con una speciale variant cover ispirata a uno dei più grandi presentatori della tv italiana

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