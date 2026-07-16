Illumia ha festeggiato i vent’anni di attività con un milione di clienti e un aumento del 34% nei volumi di energia venduti. L’azienda, controllata dal gruppo Tremagi di Bologna, ha concluso il 2025 con ricavi pari a 1,14 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 58,4 milioni di euro.

Illumia compie vent’anni e li festeggia con un milione di clienti e una crescita del 34% dei volumi di energia venduti. Controllata dal gruppo Tremagi di Bologna, l’azienda ha chiuso il 2025 con ricavi in crescita del 25% a 1,14 miliardi e un margine operativo lordo di 58,4 milioni. "Dopo vent’anni – dice il presidente Marco Bernardi (in foto) –, Illumia conserva energia, entusiasmo e capacità di guardare al futuro con ambizione, ma oggi lo fa con la solidità di un gruppo che ha costruito competenze, risultati e visione industriale di lungo periodo". "Siamo cresciuti affrontando uno dei mercati più complessi e dinamici degli ultimi anni – aggiunge Bernardi –, mantenendo però la velocità nel prendere decisioni e la volontà di mettere sempre al al centro le persone e le relazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I vent’anni di Illumia. Un milione di clienti

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