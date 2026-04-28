Il Nonantola Film Festival ha raggiunto il ventennio di attività, celebrando vent’anni di programmazione cinematografica. La manifestazione, che si svolge annualmente nel comune emiliano, è stata diretta da Gianluigi Lanza per le ultime undici edizioni. La prima edizione si è tenuta vent’anni fa e da allora la rassegna si è consolidata come appuntamento fisso per gli appassionati di cinema della zona.

Venti candeline sono un bel traguardo per il Nonantola Film Festival diretto da Gianluigi Lanza da undici edizioni. Un traguardo straordinario per una realtà che ha saputo trasformare un borgo in un crocevia di visioni. Vent’anni di proiezioni e incontri non sono solo un numero, ma un vero e proprio patrimonio collettivo che ora trova la sua sintesi perfetta nel concetto di legami. Il tema scelto non è solo una parola, ma un manifesto programmatico. Il festival esplora infatti le diverse declinazioni della connessione, il legame fra spettatore e opera è quel momento di sospensione dell’incredulità in cui la storia di un altro diventa la nostra.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nonantola Vent’anni di Film Festival

Notizie correlate

Nonantola Film Festival, vent’anni di cinema indipendente, il tema 2026 sono i "Legàmi"Saranno i "Legàmi, parola che indica vincoli materiali, affettivi, morali o logici che uniscono persone, cose o concetti" il tema – una novità...

Nonantola Film Festival festeggia 20 anniIl Nonantola Film Festival si prepara a soffiare su venti candeline, un traguardo storico che sarà celebrato ufficialmente dal 1 al 3 maggio 2026.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Nonantola Vent’anni di Film Festival; Nonantola Film Festival, vent’anni di cinema indipendente, il tema 2026 sono i Legàmi; Nonantola Film Festival, compie vent'anni la festa del cinema e dei cortometraggi; Nonantola Film Festival: vent'anni di cortometraggi e cinema.

Nonantola Film Festival: vent'anni di cinema e cortometraggiIl Nonantola Film Festival festeggia vent'anni di cinema indipendente con un ricco calendario di proiezioni e incontri ... it.blastingnews.com

Nonantola Film Festival, compie vent'anni la festa del cinema e dei cortometraggi(ANSA) - MODENA, 27 APR - Compie vent'anni il Nonantola Film Festival, festa del cinema e dei cortometraggi, una delle più importanti della provincia di Modena ma che negli anni ha saputo ritagliarsi ... msn.com

Pauroso incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Nonantola - facebook.com facebook