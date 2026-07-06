Commercialista già sospeso dall' ordine e sotto processo denunciato dai clienti per aver fatto sparire quasi un milione

Da roma.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un commercialista di 64 anni, già sospeso dall'ordine professionale e sotto processo, è stato rinviato a giudizio per truffa. Secondo le accuse, avrebbe fatto sparire oltre 1,8 milioni di euro appartenenti a 21 clienti. I clienti che lo hanno denunciato sostengono che l’indagato abbia sottratto loro ingenti somme di denaro. La vicenda riguarda un procedimento penale in corso, con l’indagato coinvolto in un procedimento giudiziario per frode e appropriazione indebita.

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 Rinviato a giudizio per aver truffato ventuno clienti, facendo sparire oltre un milione ottocento mila euro, Claudio Capogna, commercialista, 64 anni, è finito (di nuovo) nel mirino della Procura. Il professionista avrebbe continuato a operare allo  stesso modo, nonostante il processo e la sospensione dall’albo. La scoperta l’hanno fatta due clienti - all’oscuro dei problemi con la giustizia del professionista - quando gli sono state notificate due cartelle esattoriali per oltre un milione di euro. Un debito accumulato verso l’erario, nonostante entrambi  abbiano effettuato bonifici allo «Studio Capogna» per non avere alcun debito col fisco. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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