Nel giorno successivo alle tensioni interne al centrodestra, la premier ha dichiarato di non voler enfatizzare i dissidi e di proseguire con l’attuale percorso politico. Non sono previste riunioni ufficiali tra i leader del centrodestra, e la premier ha escluso l’esistenza di una crisi, insistendo sulla volontà di andare avanti senza modifiche apparenti alla linea politica. Le tensioni sono state confermate da alcuni commenti interni, ma nessuna azione concreta è stata presa finora.

Roma, 16 luglio 2026 – ?????? Non mancano i veleni nel day after del centrodestra ma, alla fine, non sono quelli a preoccupare. La premier Giorgia Meloni, che ieri ha avuto contatti con gli altri leader del centrodestra – ma nessun vertice di chiarimento è, al momento, in agenda –, tira dritto e respinge il fantasma di una crisi. Martedì ha resistito alla tentazione di una reazione immediata e di pancia alla bocciatura da parte dell’aula di Montecitorio dell’emendamento a firma Fratelli d’Italia che reintroduceva le preferenze nella legge elettorale. I veleni, come anche la rabbia che, sul momento, ha nutrito di nuovo l ’idea di un voto anticipato in autunno, passano, la dialettica politica, anche tra alleati, può essere aspra ma raramente, nel centrodestra, tale da compromettere l’alleanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I veleni e le ferite della maggioranza nel ‘day after’: “Non enfatizziamo, andiamo avanti”

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