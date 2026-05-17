Le ordinazioni? Noi andiamo avanti I lefebvriani ignorano la minaccia di scomunica

La Fraternità San Pio X ha confermato di proseguire con le ordinazioni di quattro nuovi vescovi, nonostante la minaccia di scomunica formulata dal prefetto per la dottrina della fede. La dichiarazione del cardinale Fernandez non ha avuto effetto e l'organizzazione ha ribadito che continuerà le proprie attività. La situazione si è verificata dopo che la Fraternità aveva annunciato di voler procedere con le ordinazioni senza ricevere il mandato ufficiale dalla Santa Sede.

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La dichiarazione del prefetto per la dottrina della fede, il cardinale Victor Manuel Fernandez non è bastata a persuadere la Fraternità San Pio X a cancellare le ordinazioni di quattro nuovi vescovi senza mandato pontificio. I lefebvriani infatti non solo hanno confermato che la cerimonia per le ordinazioni si terrà il 1 luglio 2026 nel prato di Econe, ma hanno anche lanciato un sito internet apposito per chi desidera recarsi nella cittadina svizzera ed assistere all’evento. Ultimatum respinto. I seguaci di monsignor Marcel Lefebvre, il vescovo francese sospeso a divinis da Paolo VI per disobbedienza e poi scomunicato da Giovanni Paolo II per la consacrazione senza mandato pontificio di quattro vescovi nel 1988, non hanno accolto l’appello fatto loro dal prefetto dell’ex Sant’Uffizio che lo scorso 13 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Le ordinazioni? Noi andiamo avanti". I lefebvriani ignorano la minaccia di scomunica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strappo dei lefebvriani. Ora è rischio scomunicaDi "scisma Lefebvre" parlava già il buffo principe interpretato da Alberto Sordi in un episodio de "I nuovi mostri" del 1977. Vaticano ai lefebvriani: rischio scomunica per nuove consacrazioni? Domande chiave Perché il dialogo tra il cardinale Fernández e Pagliarani è fallito? Come influirà la decisione di luglio sulla struttura della...