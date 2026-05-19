Pasticciaccio maggioranza in Senato su spese difesa Veleni incrociati tra gli alleati

In Senato si è verificato un episodio di confusione riguardo alle spese destinate alla difesa, con alcuni membri della maggioranza coinvolti in uno scambio di accuse. Dopo il voto, alcuni hanno cercato di minimizzare quanto accaduto, sostenendo che simili situazioni si verificano spesso e che non si tratta di un caso isolato. L’incidente ha sollevato tensioni tra gli alleati, che hanno mostrato divergenze di opinione sulla gestione della questione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti di voto e sulle dinamiche interne alla maggioranza.

Roma, 19 mag. (askanews) – Quando è ormai troppo tardi, il tentativo è quello di sminuire l’episodio, spiegando che sono cose che succedono, che in fondo non è la prima volta che una mozione viene votata in una versione leggermente modificata rispetto a quella inizialmente presentata. Soltanto che in questo caso la differenza non è formale ma sostanziale e, soprattutto, il tema è di quelli che da settimane agitano la maggioranza, ovvero utilizzare risorse per contrastare il caro energia eo mantenere gli impegni presi in tema di difesa. D’altra parte a luglio ad Ankara si terrà il vertice Nato durante il quale il presidente americano Donald Trump potrebbe chiedere conto a Giorgia Meloni delle responsabilità assunte in materia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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