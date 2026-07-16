I tesori di Pisa in 3D | la nuova frontiera del turismo virtuale

È stato lanciato un tour virtuale in 3D che permette di esplorare monumenti, murales e siti storici di Pisa attraverso una piattaforma online. Il progetto consente di visitare i luoghi più iconici della città in modo digitale, offrendo un’esperienza immersiva senza muoversi da casa. Il tour “Pisa in 3D” include diversi siti artistici e storici, rendendo accessibili i principali tesori cittadini tramite tecnologia tridimensionale.

Pisa, 16 luglio 2026 – Monumenti, murales, siti storici e artistici, luoghi iconici e imperdibili della città sono tutti a portata di click con il nuovo Tour virtuale e tridimensionale “Pisa in 3D”. Il progetto è realizzato da Confcommercio Pisa attraverso la rete di imprese Vivere Pisa, in seguito all'aggiudicazione del bando del progetto Meta-Dest (destinazione multipiattaforma per l'innovazione del Turismo) co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027 che vede capofila la Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale di Pisa, ed è già disponibile online www.viverepisa.it. Le riprese sono realizzate da Dronart, azienda specializzata nella realizzazione di video aziendali, riprese con drone e tour virtuali in 3D ad altissima definizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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