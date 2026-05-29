Paesaggi 3D per i pazienti A Pisa la realtà virtuale allevia le sofferenze

Pisa, 29 maggio 2026 – La tecnologia avanzata usata come nuova “cura”, dagli spazi fiorentini di coworking “The Social Hub” agli ospedali di tutta la Toscana e d’Italia. Si tratta della startup “Lemons in the Room”, nata da tre giovani studenti dell’Università degli Studi di Firenze: Alessandro Napoli, Niccolò Berni e Niccolò Cesareo-Santoro. Oggi, i loro dispositivi di realtà virtuale portano sollievo e svago anche nei reparti del Santa Chiara e del Cisanello. Alessandro, com’è nata “Lemons in the Room”? “Io sono siciliano, mi sono trasferito a Firenze per studiare medicina. Qua ho incontrato Berni e Cesareo-Santoro, entrambi studenti di ingegneria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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