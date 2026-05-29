Paesaggi 3D per i pazienti A Pisa la realtà virtuale allevia le sofferenze
In un ospedale di Pisa, la realtà virtuale viene utilizzata come terapia per alleviare il dolore dei pazienti. La tecnologia, sviluppata in spazi di coworking fiorentini, viene impiegata anche in altre strutture sanitarie di tutta la Toscana e in Italia. Si tratta di ambienti 3D che aiutano a distrarre e ridurre la sofferenza durante trattamenti medici. La soluzione viene adottata come parte di un percorso terapeutico innovativo.
Pisa, 29 maggio 2026 – La tecnologia avanzata usata come nuova “cura”, dagli spazi fiorentini di coworking “The Social Hub” agli ospedali di tutta la Toscana e d’Italia. Si tratta della startup “Lemons in the Room”, nata da tre giovani studenti dell’Università degli Studi di Firenze: Alessandro Napoli, Niccolò Berni e Niccolò Cesareo-Santoro. Oggi, i loro dispositivi di realtà virtuale portano sollievo e svago anche nei reparti del Santa Chiara e del Cisanello. Alessandro, com’è nata “Lemons in the Room”? “Io sono siciliano, mi sono trasferito a Firenze per studiare medicina. Qua ho incontrato Berni e Cesareo-Santoro, entrambi studenti di ingegneria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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