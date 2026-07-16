I suoi look creati insieme alla migliore amica girando tra vintage e mercati hanno fatto il giro di TikTok Attirando l' attenzione anche di Matthieu Blazy

Rachel Ojuromi, 22 anni, ha attirato l’attenzione sui social media grazie ai suoi outfit realizzati con l’aiuto di un’amica, combinando capi vintage e acquistati nei mercati. I suoi look sono diventati popolari su TikTok, portando anche l’attenzione di Matthieu Blazy, un noto stilista. Originaria di Lagos, la giovane ha iniziato a curare il proprio stile e a condividere le sue creazioni online.

Segnatevi questo nome: Rachel Ojuromi. Ventidue anni, un occhio fuori dal comune per lo styling e le strade di Lagos come passerella. Ha iniziato facendo video dei suoi outfit colorati su TikTok – tutti accompagnati da uno specifico verso della canzone Bad Romance di Lady Gaga – e in poco tempo è diventata uno dei talenti da tenere d’occhio nel mondo della moda. Tanto che anche lo stilista Matthieu Blazy ha iniziato a seguirla. Chi è Rachel Ojuromi. Sui social, tutti la conoscono come @giverachelashot. Sul suo account pubblica outfit che crea con capi vintage, abiti trovati al mercato e creazioni di Debby Fashinga, la sua migliore amica e metà creativa. 🔗 Leggi su Amica.it

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