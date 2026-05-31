Matthieu Blazy ha dichiarato di apprezzare le parole “Non è possibile”, ritenendole il punto di partenza di nuove sfide. Queste affermazioni sono state fatte durante un evento dedicato alla moda, dove anche Isabel Marant ha condiviso pensieri sulle sue esperienze nel settore. Le frasi divulgate in questa occasione sono state raccolte e condivise, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

È Blazymania. E ora, all'ondata di entusiasmo generata dal debutto di Matthieu Blazy in passerella con la sua prima collezione per Chanel, lo scorso ottobre, seguono i risultati economici. Questa settimana, la maison ha pubblicato i risultati annuali del 2025: i ricavi sono aumentati del 2%, raggiungendo i 19,3 miliardi di dollari, controcorrente rispetto al rallentamento del settore del lusso. BoF ripropone gli interventi di Blazy e Leena Nair, amministratrice delegata di Chanel: entrambi, separatamente e due anni prima di iniziare a lavorare insieme, sostenevano l'importanza dell’artigianalità, delle persone e della visione a lungo termine rispetto alla velocità e alla crescita su larga scala. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Matthieu Blazy: «Amo sentirmi dire: “Non è possibile”. È allora che inizia l'avventura». E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

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