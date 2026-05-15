Un annuncio improvviso ha fermato il trasferimento di oltre 4.000 soldati statunitensi in Polonia, lasciando senza parole le autorità di Varsavia e diverse nazioni alleate della NATO. La decisione, comunicata dal dipartimento della difesa, ha interrotto un piano di dispiegamento che era stato pianificato senza preavviso pubblico. La scelta ha suscitato reazioni immediate tra i paesi coinvolti, mentre il fronte orientale dell’Alleanza Atlantica si trova ora senza questa rinforzo previsto.

L’annullamento improvviso del dispiegamento di oltre 4.000 soldati americani in Polonia ha colto di sorpresa Varsavia, il Pentagono e diversi alleati NATO. La decisione, accelerata dal segretario alla Difesa Pete Hegseth nell’ambito della riduzione della presenza militare statunitense in Europa voluta da Donald Trump, rappresenta molto più di una revisione logistica: è il segnale di una trasformazione strategica nei rapporti tra Washington e il continente europeo. Il blocco della missione si inserisce nel piano più ampio di ritirare circa 5.000 militari dalla Germania, in un clima di tensione crescente tra la Casa Bianca e diversi governi europei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hegseth gela il Pentagono: stop a 4000 soldati Usa in Polonia. Il fianco est a rischio

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