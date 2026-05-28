Test di paternità postuma battaglie legali e litigi in tv | così le non mogli dei soldati russi si battono per avere gli stessi diritti delle donne sposate

Le donne che rivendicano diritti come mogli di soldati morti in guerra hanno avviato battaglie legali e partecipano a programmi televisivi. Sono state effettuate anche analisi di paternità postuma per stabilire i legami con i figli nati dopo la morte dei militari. Lo Stato riconosce una pensione di reversibilità alle famiglie dei soldati deceduti, mentre è in discussione in parlamento una legge che prevede la fecondazione in vitro gratuita per mogli e vedove di militari.

È già noto da tempo come lo Stato russo corrisponda una pensione di reversibilità alle famiglie dei soldati morti nel corso della guerra in Ucraina, mentre è più recente la discussione in parlamento di una legge che estende la fecondazione in vitro gratuita a mogli e vedove di soldati. Molto più discussa è, però, la sorte di quelle compagne e madri – con o senza figli – che non dispongono di alcun titolo, secondo la legge, per godere di una forma di tutela, soprattutto economica, da parte dello Stato. La pensione di reversibilità. Sul sito governativo???????????????????? (“Fondo Sociale della Russia”), sono riportate tutte le indicazioni rispetto alle forme di indennizzo delle quali possono beneficiare i soldati e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Sesso spinto? Sì, non dobbiamo avere freni inibitori, soprattutto con i nostri compagni. Le donne? Ho avuto delle avances ma no, mi piace proprio l’uomo”: così Matilde BrandiMatilde Brandi ha affermato che il sesso spinto è una sua preferenza, sottolineando l’importanza di non avere freni inibitori, soprattutto con i...

Stessi diritti tra lavoratori e lavoratrici. Anche le donne sono fatte per il calcioIn molte professioni si cerca di raggiungere una maggiore parità tra uomini e donne, anche nel mondo del lavoro.

La forza di una donna, anticipazioni 2 marzo: il test di paternità sconvolge CeydaNella nuova puntata de La forza di una donna un dettaglio riapre le ipotesi su Sarp e il risultato del test di paternità cambia per sempre il destino di Ceyda. Ecco cosa succede nella dizi turca di ... movieplayer.it

Elon Musk, confermata la paternità del 14° figlio: tutti i dettagli del test di paternitàIl test di paternità di un bambino - nato nel settembre 2024 - che l’influencer di destra Ashley St. Clair ha detto di aver avuto da Elon Musk è risultato al 99,9999 per cento positivo. Lo rivela il ... ilsole24ore.com