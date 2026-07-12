È stata effettuata negli Stati Uniti la prima mastectomia robotica con conservazione del capezzolo, utilizzando un robot dal valore di due milioni di dollari. La procedura è stata eseguita al di fuori di studi clinici e ha permesso di rimuovere un tumore al seno. La paziente ha dichiarato di poter abbracciare i figli più a lungo e di essere sulla strada della guarigione.

Per la prima volta negli Stati Uniti è stato rimosso un tumore con un robot da due milioni di dollari. Il macchinario ha permesso di eseguire, con successo e al di fuori di studi clinici, la prima mastectomia robotica a porta singola con conservazione del capezzolo. A sottoporsi all’intervento è stata la quarantaseienne Vicky Pan, cittadina californiana, moglie e madre di due figli che, nell’estate del 2025, durante un’autopalpazione routinaria, si è accorta di avere un nodulo al seno destro. Preoccupata, si è recata dal medico scoprendo, poi, di avere un tumore al seno triplo negativo aggressivo e a rapida crescita che, secondo quanto riportato dalla rete sanitaria non profit Sutter Health, si era già diffuso ai linfonodi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tumore al seno rimosso con un robot da 2 milioni di dollari. La paziente Vicky Pan: “Ora abbraccio i miei figli più a lungo. Sono sulla strada della guarigione”

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