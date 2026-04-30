Uno studio condotto su circa 50.000 donne ha evidenziato che l'uso regolare di stufe a legna in casa può aumentare del 43 per cento il rischio di sviluppare patologie respiratorie, inclusi problemi ai polmoni. La ricerca ha anche rilevato un collegamento tra l’utilizzo continuo di questi apparecchi e un incremento delle possibilità di contrarre tumori ai polmoni. I dati sono stati raccolti e analizzati dal National Institute of Environmental Health Sciences.

? Cosa sapere Studio NIEHS su 50.000 donne rivela rischio tumore ai polmoni per uso stufe legna.. L'uso regolare aumenta la probabilità di patologie respiratorie del 43 per cento.. Il dottor Suril Mehta, alla guida del team del National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), ha coordinato un’indagine monumentale che coinvolge 50.000 donne negli Stati Uniti, rivelando come l’uso di sistemi di riscaldamento a legna possa incrementare sensibilmente il rischio di sviluppare tumori ai polmoni. La ricerca, denominata Sister Study, si è concentrata su un gruppo di donne che avevano una sorella con una diagnosi di tumore al seno, un elemento che ha permesso di costruire un database unico e duraturo per monitorare i diversi rischi ambientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rischio tumore ai polmoni: il pericolo delle stufe a legna in casa

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