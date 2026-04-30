I pronostici di giovedì 30 aprile | Europa League e Conference League

Giovedì 30 aprile si svolgono le semifinali di Europa League e Conference League, accompagnate da altre partite in vari campionati nel mondo. Dopo le ultime sfide eliminatorie, nessuna squadra italiana è ancora rimasta in corsa in entrambe le competizioni europee. La giornata prevede incontri di alto livello tra le squadre che si contendono un posto in finale, con le partite che si disputano in diverse città europee.

I pronostici di giovedì 30 aprile, ci sono le semifinali di Europa League e Conference League più altre partite in giro per il mondo Dopo lo scorso turno eliminatorio, anche Europa League e Conference League sono rimaste senza squadre italiane. Nelle semifinali di Europa League ci sarà un derby inglese che ha il sapore di finale anticipata tra Nottingham Forest e Aston Villa. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con le non irresistibili Friburgo e Braga situate dall’altro lato del tabellone, chi uscirà indenne da questa battaglia delle Midlands tra Nottingham Forest e Aston Villa sarà il favorito d’obbligo per alzare il secondo trofeo continentale per ordine di importanza, succedendo al Tottenham.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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ANALISI DEL GIORNO | EUROPA E CONFERENCE League con SORPRESE

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