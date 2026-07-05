I programmi TV di oggi 5 luglio 2026 | calcio fiction e film

Alle 20:30 si svolge la partita tra Brasile e Norvegia, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, trasmessa su Rai 1. Su Canale 5 va in onda la fiction “Racconto di una notte”, mentre Iris propone il film “Il prescelto”. La serata include programmi di intrattenimento e sport, con la partita che costituisce l’evento principale.

Guida ai programmi TV del 5 luglio 2026: “Brasile-Norvegia” su Rai 1, “Racconto di una notte” su Canale 5, “Il prescelto” su Iris. La prima serata del 5 luglio 2026 offre su Rai 1 Brasile?Norvegia, ottavi dei Mondiali 2026, appuntamento centrale della serata televisiva. Su Rai 2 spazio al crime con Elsbeth, che propone due nuovi episodi tra moda, vendette e misteri. Rai 3 punta sull’inchiesta con PresaDiretta, dedicata ai temi più urgenti dell’attualità nazionale. Mediaset risponde con il cinema e la serialità: su Rete 4 torna il brivido di Lo squalo 2, mentre Canale 5 propone un nuovo capitolo della serie turca Racconto di una notte, ricco di tensioni familiari e colpi di scena. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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