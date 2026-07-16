Ti sei mai chiesto come Sylvester Stallone sia diventato Rocky? Il prossimo dramma biografico di Peter Farrelly I Play Rocky risponderà alla domanda mentre l’attore di Grand Army Anthony Ippolito assume il ruolo di Stallone in questa drammatizzazione dietro le quinte della realizzazione del classico dramma sportivo del 1976. Il trailer e la sceneggiatura. La sinossi ufficiale di I Play Rocky di Amazon MGM recita: “Il film racconta la vera storia di Sylvester Stallone e la sua incrollabile convinzione che non fosse destinato solo a scrivere Rocky, era destinato ad essere Rocky Balboa”. Ippolito ha esperienza interpretando icone della recitazione degli anni ’70. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘I Play Rocky’: Anthony Ippolito diventa Sylvester Stallone in questo sguardo interno alla realizzazione di un film classico

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I Play Rocky Trailer Reaction | The Story Behind Rocky Looks Absolutely Incredible

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Anthony Ippolito è protagonista nel ruolo di #SylvesterStallone del film biografico di Peter Farrelly, #IPlayRocky. Ecco il trailer ufficiale del film che racconta la storia di un grande successo che compie 50 anni. x.com

I Play Rocky | Official Trailer reddit

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