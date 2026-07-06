Sylvester Stallone compie 80 anni dall' Adriana di Rocky al Vietnam di Rambo | tutte le sue scene cult
Oggi, un attore statunitense compie 80 anni. Nato come icona di film d’azione, ha recitato in scene memorabili come il combattimento con un avversario sul ring e le missioni in Vietnam. La sua carriera include interpretazioni di personaggi come un pugile e un soldato, con scene che sono rimaste impresse nel pubblico. È noto anche per aver scritto e prodotto molti dei suoi film più celebri.
Roma, 16 giu.(Adnkronos) - Sylvester Stallone, per molti 'Sly', compie oggi 6 luglio 80 anni. E la verità è che lui non è mai stato soltanto un attore: è un modo di essere, sempre in azione. Correre, resistere, rialzarsi, combattere. Da mezzo secolo il suo cinema non celebra gli eroi, ma la fatica di diventarlo. E le sue scene più celebri non sono semplici immagini, ma un'eredità che continua a guidare generazioni intere. La sua carriera è un atlante di muscoli, ferite, risalite e icone che hanno attraversato cinque decenni di cinema pop, trasformando due personaggi – Rocky e Rambo – in archetipi universali. Perché non raccontano solo due storie, ma due modi opposti e complementari di stare al mondo: Rocky è l'uomo comune che diventa eroe, Rambo è l'eroe ferito che non riesce più a tornare uomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sylvester Stallone & Kurt Russell DÉCLENCHENT LE CHAOS EN PRISON
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Oggi #6Luglio questa icona del cinema compie 80 anni!!! Buon compleanno!!! Sylvester Stallone. x.com
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