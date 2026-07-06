Oggi, un attore statunitense compie 80 anni. Nato come icona di film d’azione, ha recitato in scene memorabili come il combattimento con un avversario sul ring e le missioni in Vietnam. La sua carriera include interpretazioni di personaggi come un pugile e un soldato, con scene che sono rimaste impresse nel pubblico. È noto anche per aver scritto e prodotto molti dei suoi film più celebri.

Roma, 16 giu.(Adnkronos) - Sylvester Stallone, per molti 'Sly', compie oggi 6 luglio 80 anni. E la verità è che lui non è mai stato soltanto un attore: è un modo di essere, sempre in azione. Correre, resistere, rialzarsi, combattere. Da mezzo secolo il suo cinema non celebra gli eroi, ma la fatica di diventarlo. E le sue scene più celebri non sono semplici immagini, ma un'eredità che continua a guidare generazioni intere. La sua carriera è un atlante di muscoli, ferite, risalite e icone che hanno attraversato cinque decenni di cinema pop, trasformando due personaggi – Rocky e Rambo – in archetipi universali. Perché non raccontano solo due storie, ma due modi opposti e complementari di stare al mondo: Rocky è l'uomo comune che diventa eroe, Rambo è l'eroe ferito che non riesce più a tornare uomo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sylvester Stallone compie 80 anni, dall'Adriana di Rocky al Vietnam di Rambo: tutte le sue scene cult

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Sylvester Stallone & Kurt Russell DÉCLENCHENT LE CHAOS EN PRISON

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