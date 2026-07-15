Amazon MGM Studios ha rilasciato le prime immagini di I Play Rocky, la nuova pellicola diretta dal premio Oscar Peter Farrelly (Green Book) che racconta la genesi della storica pellicola del 1976. Nei panni di un giovane, squattrinato e ancora sconosciuto Sylvester Stallone troviamo Anthony Ippolito, attore già acclamato per la sua straordinaria interpretazione di Al Pacino nella miniserie The Offer. Il film si concentra sulla strenua e disperata lotta di un artista alle prime armi, deciso a rifiutare qualsiasi offerta milionaria pur di non cedere il ruolo del protagonista, Rocky Balboa, a interpreti più famosi dell’epoca. Il film si configura come il racconto definitivo di una scommessa hollywoodiana che ha cambiato per sempre la storia del cinema. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - I Play Rocky: il primo trailer del film su Sylvester Stallone diretto da Peter Farrelly

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ROCKY VII Trailer 3 (2026) Sylvester Stallone | The Rise of Robert Balboa | Fan Trailer 3.0

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