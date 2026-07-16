I numeri della leggenda | l’Argentina e l’impatto di Lionel Messi La mappa del capolavoro contro l’Inghilterra

Durante la partita contro l’Inghilterra, Lionel Messi ha segnato un gol decisivo e fornito un assist chiave, contribuendo alla vittoria della sua squadra. I dati ufficiali mostrano che ha toccato il pallone 78 volte e ha effettuato 4 passaggi decisivi. La sua presenza in campo è stata fondamentale, con un totale di 9 dribbling riusciti e 3 tiri in porta.

L’impatto di Lionel Messi con l’Argentina contro l’Inghilterra è stato un capolavoro. I numeri della leggenda non lasciano dubbi. La leggenda di Lionel Messi continua a riscrivere la storia del calcio mondiale e dell’Argentina. I suoi numeri complessivi in nazionale descrivono una carriera che non ha eguali nella storia dell’Albiceleste: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo I dettagli della semifinale: la mappa statistica contro l’Inghilterra. Nell’epica semifinale vinta contro l’Inghilterra, la “Pulce” non ha trovato la via del gol, ma ha dominato la scena sul piano della manovra e della rifinitura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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The Legend of Lionel Messi: A Footballing Biography!

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