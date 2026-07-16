Il giorno dopo la vittoria ai Mondiali, il presidente argentino ha dichiarato che la disputa con l’Inghilterra sulle Malvinas continuerà, ma solo tramite vie diplomatiche. Ha ribadito che le isole sono argentine e che la questione non si risolve sul campo da calcio. Milei ha precisato che la rivalità sportiva non influisce sulla richiesta di sovranità e che non ci saranno azioni unilaterali. La posizione ufficiale resta quella di rivendicare le isole come territorio argentino.

All’indomani della vittoria della nazionale di calcio ai Mondiali, il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha assicurato che quella con l’Inghilterra è una rivalità meramente sportiva, e che comunque la rivendicazione sulla sovranità delle isole nell’Atlantico sud andrà avanti, ma attraverso i canali diplomatici. “E’ una partita di calcio”, ha detto il presidente nel corso di un’intervista radiofonica, nel giorno in cui da più parti si lega la vicenda calcistica alle contese nazionali. Molto rumore ha provocato la decisione di alcuni giocatori di festeggiare la vittoria agitando uno striscione con la scritta “Le Malvinas sono argentine”, il tradizionale slogan usato dai suoi connazionali per rivendicare la sovranità sull’arcipelago che i britannici difendono come Falkland. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - I Mondiali non finiscono sul campo: Milei chiede indietro le Malvinas all’Inghilterra 40 anni dopo: “Sono argentine”

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