I migliori consigli di stile su Instagram? Ce li dà questa coppia di influencer Ma è tutto frutto dell' Intelligenza Artificiale
Una coppia di influencer ha condiviso consigli di stile su Instagram, ma tutto si basa su contenuti generati dall’intelligenza artificiale. In passato, l’uso dell’AI era evidente, spesso per scopi umoristici o estetici. Ora, però, l’impiego di questa tecnologia sembra essere più avanzato e mirato a creare contenuti più realistici e sofisticati, senza evidenti segnali di artificiale.
Se all'inizio negli esempi che vi abbiamo appena elencato, l'uso dell'Intelligenza Artificiale era palese, per assurdità o per estetica – e anche nello scopo, quello di far sorridere – oggi il suo impiego sembra puntare molto più in alto. Una delle prove è questa coppia, che forse avete già incrociato su Instagram. Si tratta di un ragazzo e una ragazza che, in diversi video, snocciolano consigli pratici su come indossare alcuni dei capi basic o alcuni abbinamenti cromatici che più o meno tutti possiamo ricreare attingendo ai nostri guardaroba. Alla prima occhiata, se non si è esperti o almeno un po' allenati, può capitare di credere che siano reali ma, in realtà, non lo sono affatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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