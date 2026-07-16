Una coppia di influencer ha condiviso consigli di stile su Instagram, ma tutto si basa su contenuti generati dall’intelligenza artificiale. In passato, l’uso dell’AI era evidente, spesso per scopi umoristici o estetici. Ora, però, l’impiego di questa tecnologia sembra essere più avanzato e mirato a creare contenuti più realistici e sofisticati, senza evidenti segnali di artificiale.

Se all'inizio negli esempi che vi abbiamo appena elencato, l'uso dell'Intelligenza Artificiale era palese, per assurdità o per estetica – e anche nello scopo, quello di far sorridere – oggi il suo impiego sembra puntare molto più in alto. Una delle prove è questa coppia, che forse avete già incrociato su Instagram. Si tratta di un ragazzo e una ragazza che, in diversi video, snocciolano consigli pratici su come indossare alcuni dei capi basic o alcuni abbinamenti cromatici che più o meno tutti possiamo ricreare attingendo ai nostri guardaroba. Alla prima occhiata, se non si è esperti o almeno un po' allenati, può capitare di credere che siano reali ma, in realtà, non lo sono affatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - I migliori consigli di stile su Instagram? Ce li dà questa coppia di influencer. Ma è tutto frutto dell'Intelligenza Artificiale

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