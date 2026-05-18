Maturità 2026 | i consigli dell’esperta su metodo di studio uso dell’intelligenza artificiale e colloquio orale

Il 18 giugno si avvicina per circa 500 mila studenti italiani, pronti a sostenere la prima prova scritta della Maturità 2026. In vista dell’appuntamento, un’esperta ha fornito alcuni consigli su come organizzare lo studio, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto e sulle modalità da seguire per il colloquio orale. La preparazione si concentra sulla gestione del tempo, sulla scelta dei materiali e sull’approccio alle domande, con l’obiettivo di affrontare l’esame con maggiore sicurezza.

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