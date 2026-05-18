Maturità 2026 | i consigli dell’esperta su metodo di studio uso dell’intelligenza artificiale e colloquio orale
Il 18 giugno si avvicina per circa 500 mila studenti italiani, pronti a sostenere la prima prova scritta della Maturità 2026. In vista dell’appuntamento, un’esperta ha fornito alcuni consigli su come organizzare lo studio, sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come supporto e sulle modalità da seguire per il colloquio orale. La preparazione si concentra sulla gestione del tempo, sulla scelta dei materiali e sull’approccio alle domande, con l’obiettivo di affrontare l’esame con maggiore sicurezza.
Il 18 giugno si avvicina rapidamente per circa 500 mila studenti italiani, pronti ad affrontare la prima prova scritta dell'Esame di Maturità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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